Мнение: Ответ США и НАТО

Ответ США и НАТО

Испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям взаимной безопасности. Ответ Североатлантического альянса занял четыре страницы, а Белого дома — пять. В документах содержатся положения, которые так или иначе уже были заявлены западной стороной на официальном уровне или появлялись в прессе. RTVI собрал основные тезисы из публикации El Pais.

США и НАТО предложили России провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия»;

Вашингтон готов обсуждать вопросы неделимости безопасности и их интерпретации, а также рассмотреть возможность подписания с Москвой документа по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес;

Белый дом готов обсудить с Кремлем взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине;

США готовы продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО;

Вашингтон готов к переговорам с Москвой по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности (РСМД);

США и НАТО утверждают, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

Белый дом готов рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе;

США готовы к обсуждению с Москвой механизма для подтверждения неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше;

США продолжают твердо поддерживать политику «открытых дверей» НАТО;

Альянс также подтверждает приверженность своей политике «открытых дверей» и подчеркивает, что все страны имеют право распоряжаться своим будущим «без вмешательства извне»;

США хотят немедленно начать обсуждение договоренностей на смену СНВ-3 и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем, а также обсудить в рамках этого диалога тактическое ядерное оружие;

Вашингтон и НАТО призывают Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины и отводу российских войск от украинских границ;

США и альянс предложили Москве провести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии;

Запад призвал Россию вернуться к соблюдению договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включая предоставление информации о численности и размещении сил, а также воздержаться от испытаний противоспутникового оружия.

В середине декабря 2021 года МИД России представил проект договора о гарантиях безопасности в Европе. После переговоров между представителями РФ и Запада США и НАТО в конце января 2022 года передали российской стороне ответ на предложения Москвы. При этом Вашингтон просил не разглашать содержание этих документов, и Россия согласилась с этим требованием.

1 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что основные требования Москвы по гарантиям безопасности «оказались проигнорированы».

https://rtvi.com/news/ispanskaya-gazeta-opublikovala-konfidentsialnyy-otvet-ssha-i-nato-na-predlozheniya-rossii-po-bezopas/ – цинк

https://elpais.com/internacional/2022-02-02/ee-uu-ofrece-acuerdos-de-desarme-a-cambio-de-desescalar-en-ucrania.html – публикация на испанском

В целом. ничего нового тут нет. Все это озвучивалось и ранее, и отказ учитывать обеспокоенности и красные линии Москвы был ожидаемым. Было бы невероятно, если бы США согласились с требованиями РФ. И вряд ли для Москвы такой ответ стал неожиданностью.

Интереснее следующий шаг Москвы, в ответ на отказ. Тут ведь все просто – или что-то имелось ввиду на ожидаемый отказ или это изначально был блеф. Так что осталось немного подождать.

PS. С публикацией данного документа есть некоторая странность.

Ранее, США официально просили РФ не публиковать свой ответ на российские требования. Теперь же документ (если он подлинный, сливается в СМИ через издание одной из стран НАТО). МИД РФ официально призывает Госдеп США либо подтвердить, либо опровергнуть подлинность документа. По всей видимости, по ряду причин является важным ,чтобы США официально взяли на себя ответственность за письменный отказ и сделали его открытым, что по всей видимости планируется использовать для некой аргументации в будущем.

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