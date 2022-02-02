Таинственный портрет Данте

В Центре Вознесенского уникальное событие — впервые экспонирован портрет Данте кисти Бронзино, который долго считался утерянным.





Фото: РИА Новости

Семь веков со дня рождения Данте широко отмечают по всему миру, Центр Вознесенского не стал исключением. Выставка занимает три зала, ее доминанта — картина придворного художника семьи Медичи Аньоло Бронзино — «Аллегорический портрет Данте», написанная в 1532‒1533 годах. Портрет долгое время считался утраченным и был обнаружен лишь на рубеже XX‒XXI веков в одном из итальянских домов. В 2002 году полотно впервые опубликовали, но оно оставалось в частной коллекции в Италии. Только в 2020 году владельцы решились продать его, но с условием, что постоянным домом портрета останется Палаццо Веккьо. Покупателем выступил Леонид Богуславский — учредитель Центра Вознесенского. Палаццо Веккьо — символ республиканской Флоренции, сторонником которой был Данте. Там для портрета выделена специальная стена, придумано особое архитектурное решение. В Центре Вознесенского сделали иначе с точки зрения светового оформления. Оказалось, картина может жить по-разному, находясь в пространствах различной формы и объема.

Как любое великое произведение искусства, «Аллегорический портрет Данте» имеет множество трактовок. Об истории картины рассказывает куратор выставки и главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина — Виктория Маркова:

«История полотна началась с того, что некий Биттини заказал проект «Великие тосканские поэты, воспевавшие любовь», который должен был включать портреты Данте, Петрарки и Боккаччо и еще одну картину, которая бы стала смысловой доминантой. Последняя картина кисти Я. Понтормо «Венера и Купидон» тоже сохранилась и находится в галерее Уффици. Идея всего проекта принадлежала Микеланджело. Портрет Данте достаточно сложен для интерпретации, потому что, когда мы смотрим на поэта, тоскующего по Флоренции, в которую он никогда не вернется, трудно увидеть в этом тему любви.

Ранний Данте наследует традиции провансальских лириков, но после изгнания у него были уже совершенно другие тексты. Важно понимать, что Данте изгнали по политическим соображениям. Он видел будущее Италии в поддержке французского короля, а его противники — только в лице Папы Римского. Вообще вся тогдашняя Италия — это противостояние Империи и Папства. Поэтому и Данте для флорентийцев не только великий поэт, но и активный участник политической жизни. Так вот, Биттини был противником семьи Медичи, из-за чего ему пришлось уехать в добровольное изгнание, ассоциировав себя, таким образом, с Данте.

Картина написана для большого зала с зонтичным перекрытием, рассчитана на большую высоту. В ней присутствуют все три части «Божественной комедии»: ад представлен в виде огня, над которым Данте греет руку; на заднем плане находится чистилище, куда устремлен взор поэта; а рай — небесная сфера из света. В пламенеющем кольце на вершине чистилища горели соратники раннего Данте, когда он был лириком, — те самые провансальские поэты, воспевавшие любовь. Именно они, возможно, и символизируют тему любви на полотне. Но сам Данте здесь присутствует уже как изгнанник.

Интересно, что на картине изображен купол Брунеллески, хотя он был возведен только через 250 лет после смерти Данте. Но для Бронзино не было Флоренции без этого купола. «Аллегорический портрет Данте» — ранняя работа художника, здесь его стиль еще не сформирован. Однако он создал первый психологический портрет Данте. Психология передана не только через выражение лица, как, например, у Рембрандта, но и через антураж. Это сложный драматический образ».

Также на выставке представлена небольшая книга XVI века. Именно с нее началось наименование «Божественная комедия».

На книге присутствует венецианская печать, кроме того, она очень маленькая. Здесь находятся семантические комментарии Рудольфо Дольче, он толкует ключевые слова и понятия «Божественной комедии». Раритет не случайно находится прямо напротив портрета кисти Бронзино, ведь Данте — это прежде всего книжная культура.

Книг на выставке немало. Представлены издания из Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, а именно: карта путешествий Данте по Италии (XVIII в.); «Божественная комедия 1500 г., изданная Мануцием; сборник иллюстраций и переводов Данте на мировые языки начала XX в. и многое другое.

Для того чтобы подготовиться к выставке наилучшим образом или углубиться во вселенную Данте уже после посещения экспозиции, книжный магазин «Москва» создал подборку книг, посвященных выставке.

Божественная комедия. Полное издание в одном томе с иллюстрациями Г. Доре и Ф. Байроса

Можно сколько угодно говорить о том, что в книге главное слово, но как же приятно наряду с великим текстом увидеть иллюстрации, достойные его. Научный консультант выставки в Центре Вознесенского — Алексей Юдин на презентации признался, что в экспозиции ему недостает комиксов, поскольку Данте очень визуален, и они бы смогли проиллюстрировать тексты писателя.

Ветлугина А. (Жизнь замечательных людей). Данте Алигьери

Безусловно, многие аспекты биографии Данте неизвестны, например, время возникновения черновиков знаменитой «Комедии». Зато сохранились документы судебного процесса, где обвиняемый заявил, что пользовался услугами величайшего мага Италии — магистра Алигьери.

Божественная комедия. 2 CD: MP3

Для тех, кто помимо вербального хочет получить еще и аудиальное впечатление от текста в исполнении народного артиста СССР Владимира Самойлова.

Нембрини Ф. Данте, который видел Бога. «Божественная комедия» для всех

Книга, моментально ставшая в Италии бестселлером. Нембрини 30 лет преподавал «Божественную комедию» в самых разных аудиториях — от школьных уроков до лекций для домохозяек, а теперь открывает истину всему мировому сообществу.

Форте Ф. Скрытые миры Данте

Еще одна трактовка «Божественной комедии» нашим современником, генеральным консулом Италии в РФ Франческо Форте. Он рассматривает «Комедию» как «нравственное сочинение», «философский трактат». Философское наполнение поэмы автор сопоставляет с идеями мировых философов: Ньютона, Шопенгауэра, Ницше, Эйнштейна и др. Наличие подобных трудов лишний раз доказывает, что «Божественная комедия» — произведение с огромным количеством граней, многие из которых не рассмотрены до сих пор.

Биджи И.А., Дзаватта Д. Шедевры маньеризма. Музеи Италии

Это альбом шедевров маньеризма из музеев, палаццо и церквей Италии. О том, что же такое маньеризм, спорят по сей день, все сходятся лишь в том, что истоки его лежат в творчестве Леонардо, Рафаэля, Микеланджело и что маньеризм положил начало новому искусству, в котором преобладает личностное начало художника. Вам предстоит сформулировать, что такое маньеризм для вас лично, и отправиться в путешествие во времени.

«Аллегорический портрет Данте» можно увидеть в Центре Вознесенского до 20 февраля

Катя Тарарак,

специально для «Новой»

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