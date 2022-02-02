Стало известно о попытке постпреда США отговорить генсека ООН от поездки на Олимпиаду

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд просила генсека организации Антониу Гутерреша отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры, сообщили источники в ООН.

«Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в частном порядке отговаривала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от присутствия на Олимпийских играх в Пекине», – передает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Отмечается, что когда генсек ООН дал понять, что все-таки поедет на Олимпиаду, то она попросила хотя бы выразить озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского СМИ.

Гутерреш планирует явиться в Пекин 4 февраля. Представитель генсека заявил, что Гутерреш «считает Олимпийские игры важным выражением единства, взаимного уважения и сотрудничества между различными культурами, религиями и этническими группами». Отметив мнение генерального секретаря по поводу соблюдения прав человека.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США. Австралия присоединилась к бойкоту. Аналогичное решение приняла Канада.

Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.