Глава МВФ заявила о негативном влиянии ситуации вокруг Украины на мировую экономику

Обострении ситуации вокруг Украины может негативно сказаться на мировой экономике, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«В условиях возросшей неопределенности относительно роста мировой экономики геополитическая напряженность лишь затрудняет ситуацию. Мы уже наблюдаем это в том, что касается цен на энергию», – приводит ее слова ТАСС.

Она выразил надежду, что будет найдено дипломатическое решение как в интересах украинцев, так и в связи с необходимостью поддержать мировую экономику.

Георгиева отметила, что перебои «в поставках с Украины могут оказать дополнительное давление на цены на продукты». Снизить напряженность нужно в интересах Украины, европейской и мировой экономики.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.