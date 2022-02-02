 

За несертифицированную криптографию в России могут запретить иностранное ПО

02.02.2022, 20:51, Разное
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Для обеспечения суверенности, целостности и безопасности государства Главный радиочастотный центр Роскомнадзора инициировал принятие законопроекта о запрете иностранного программного обеспечения, содержащего нелицензированную криптографию на территории РФ.

Инициатива стала возможна в рамках национальной программы «Импортозамещение 2.0», которая предполагает полный отказ от иностранного программного обеспечения. 

«Мы неоднократно предупреждали компании о необходимости отказа не только от иностранного аппаратного обеспечения, но и программных средств, и, наконец, мы оформили законодательно свои обещания. Программное обеспечение с российской криптографией, которой доверяют все российские спецслужбы страны уже включено в список предустановленных программ, поэтому запрет не ударит по конечному потребителю, а только усилит обороноспособность страны», – прокомментировали инициативу в Минцифры.

Запрет иностранного программного обеспечения начнется с ПО, которое наиболее востребовано большой аудиторией. Речь идет об интернет-приложениях: браузерах, офисных программах и компьютерных играх. Именно они содержат самое большое число несертифицированных российскими спецслужбами программных модулей иностранной криптографии, которые могут использоваться ЦРУ для подмены и получения защищенной информации с российских суверенных сайтов.

Предупреждения уже разосланы всем крупным иностранным компаниям Microsoft, Apple, Google и др, чтобы они убрали свои несертифицированные продукты с российского рынка добровольно либо удалили из них иностранную криптографию. В противном случае за невыполнение данного предписания они будут заблокированы на территории страны.

Инициатива одобрена профильными комитетами Госдумы и будет успешно реализована в 2022 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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