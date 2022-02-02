 

“У него же колени заржавеют, ты чего его в воду пустила?” Кунаки позировала роботу на бразильском пляже

02.02.2022, 20:44, Новости дня
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На первом фото модель в красном бикини позирует перед стоящим на коленях в воде роботом, а на втором они вдвоем изображены с полотенцами на голове.

“Эта поездка в Бразилию была эпической”, – написала она.

“У него же колени заржавеют и заклинят, ты чего его в воду пустила?” – прокомментировали снимки подписчики.

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Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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