“У него же колени заржавеют, ты чего его в воду пустила?” Кунаки позировала роботу на бразильском пляже
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На первом фото модель в красном бикини позирует перед стоящим на коленях в воде роботом, а на втором они вдвоем изображены с полотенцами на голове.
“Эта поездка в Бразилию была эпической”, – написала она.
“У него же колени заржавеют и заклинят, ты чего его в воду пустила?” – прокомментировали снимки подписчики.
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Контекст:
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.
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