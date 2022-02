Швеция передаст более $5 млн на укрепление устойчивости Украины

Швеция вместе с Великобританией, Канадой, Швейцарией и США запускают новый Партнерский фонд за устойчивую Украину, который “укрепит устойчивость Украины в пострадавшем от конфликта юго-восточном регионе”.

По словам министра по вопросам сотрудничества в целях развития Матильды Эрнкранс, фонд “укрепит устойчивость к российской агрессии на востоке и юге Украины, способствуя улучшению оказания общественных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию”.

“Швеция продолжает демонстрировать нашу непоколебимую солидарность и всемерную поддержку Украины в сложной ситуации. Этот фонд поможет укрепить устойчивость Украины. Она сможет быстро и гибко реагировать на потребности, которые возникают и возникли в результате агрессии России с 2014 года”, – заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Украина и Швеция “всегда были и остаются надежными друзьями и партнерами”.

“Глубоко признательны Швеции за решение внести более $5 млн в Партнерский фонд за устойчивую Украину. Это ценный вклад в стабильность Украины в условиях дестабилизирующих действий России”, – написал он.

Контекст:

Заявление правительства Швеции было сделано на фоне скопления Россией войск у границ с Украиной.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

