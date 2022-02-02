 

65% украинцев убеждены, что Россия первой начала войну на Донбассе – опрос

02.02.2022, 20:44, Новости дня
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В то же время 17,2% респондентов считают, что первыми войну на востоке страны начали украинское правительство и олигархи.

Еще 17,8% опрошенных затруднились с ответом либо не согласны с обоими вариантами.

Опрос проводился 17–22 декабря 2021 года среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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