Мнение: Токсичный реестр, регулирование рынка виртуальных предметов и как работают в Амазоне

1. В Совете по правам человека занялись разработкой реестра токсичных сайтов, к которым собираются ограничить доступ детям. Проблема в том, что пока не вполне ясно, какой контент является токсичным, а какой нет. Лично я бы первым делом закрыл крупное телевидение и крупные новостные сайты, которые только и делают, что пережёвывают разнообразную чернуху:

https://lenta.ru/news/2022/01/31/toxic_content/

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что реестр токсичного контента в интернете не подразумевает наказаний. Его слова передают «Известия».

«Мы предлагаем общественное осуждение. Он [реестр] не будет передаваться в Минюст или прокуратуру с требованием принять какие-то меры. Обсуждается, например, самоубийство. Тут общество должно сказать — это очень плохой сайт», — объяснил глава СПЧ принцип работы проекта.

Фадеев также отметил, что некоторые вещи очень сложно отнести к конкретным категориям. «Если речь идет о самоубийствах или расстрелах в школах, то понятно. А если речь идет о радикальном феминизме, то тут не совсем понятно», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой подумать над идеей создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете для защиты детей.

Больше всего про те же расстрелы в школах пишут обычные журналисты в обычных СМИ.

И если говорить о журналистах, немалая их часть, поддавшись распространённой профессиональной болезни, принципиально пишет исключительно в токсичном стиле, даже когда речь идёт о вроде бы и нетоксичном контенте.

2. Российские власти заинтересовались игровой экономикой:

https://lenta.ru/news/2022/01/28/games/

Правительство России проявляет все больший интерес к рынку видеоигр, выяснил «Коммерсантъ». Источники газеты сообщили, что регулирование отрасли может быть введено уже в 2022 году. Прежде всего властей интересует торговля виртуальными внутриигровыми предметами — пользователи воспринимают их как реальный товар и даже инструмент инвестиций.

Внутриигровые предметы призваны увеличить интерес геймеров, они бывают самых разных типов — от «расходников» и ресурсов, дающих конкретные преимущества, до не влияющих на результат, но позволяющих отличаться образов (скинов) и редких предметов. Общемировой объем рынка таких объектов достиг 4 миллиардов долларов, а российский — 450 миллионов долларов. При этом большая часть продаж находится в серой зоне — не облагается налогами и не отслеживается, а потому может стать частью преступной деятельности, использоваться при отмывании денег и даже финансировании терроризма.

Внутриигровые покупки (когда предметы приобретаются у издателей игр) официальны и относятся к белому рынку, однако есть и вторичный рынок. Объекты перепродают на сервисах цифровой дистрибуции видеоигр (например, Steam) и специализированных торговых площадках, которые интегрируются со Steam по API (программный интерфейс приложения). Если Steam не позволяет выводить средства, то второй тип площадок иногда дает такую возможность.

Такие «биржи» получают прибыль в виде комиссий со сделок или продажи игрокам своей цифровой валюты. Некоторые участники рынка приобретают внутриигровые предметы в качестве ценных бумаг: инвестор покупает артефакт и фактически обращается с ним как с акцией, ожидая скачков и падений цен. Прибыльность такой деятельность привела к появлению компаний, работающих по примеру инвестиционных фондов.

3. Сотрудник Амазона рассказывает, как оно там на самом деле:



https://olegmakarenko.ru/2341449.html?thread=842235721#t842235721

https://olegmakarenko.ru/2341449.html?thread=842235977#t842235977

Я уже 9 месяцев работаю на складе Амазона.

Начнём с того, что все эти шутки про бутылки на Реддите выкладывают желающие пошутить над дураками сотрудники рядового уровня (и не только). Они, зная что сайт публичный, хвастаются смелостью (сколько раз погадили в рабочее время), какой Безос плохой капиталист (всё заработали они), и о том, что Безос по привычке пробыл в Космосе 5 минут (раньше, 10 лет назад, за отсутствие работы в течение более чем 5 минут (TOT — time off tasks) — могли уволить).

По факту.

Никаких нормативов, за которые могут изгнать с работы на нашем складе не существует. То есть рекомендованные есть, но если их валит 85% смены — всем плевать.

Зарплата за неквалифицированный труд на уровне средней-выше средней по рынку — $15,50 в час, плюс добавки: за работу ночью по 12 часов — $18,40 в час.

Соцпакет с первого дня работы (все мыслимые бенефиты).

После года работы оплата 95% затрат на обучение в колледже. 100%, если специальность нужна Амазону.

Бесплатными являются рабочая обувь, перчатки, обезболивающие, кофе.

Постоянно угощают шоколадками, чипсами и т.п.

Что касается ИТ — в Амазоне оно на заоблачном уровне. Мне кажется, одна из крутейших работ в ИТ в Америке сейчас.

И ещё напишу. Работа сборщика на производстве в аэро-космической сфере, завязанной на оборонку, квалифицированного сборщика по чертежам, стоит здесь же, в этом городе, примерно 13-15 баксов. С соцпакетом — как придётся, но, как правило, или через 3 месяца работы, либо (что чаще всего) — при найме через агентство — шиш с маслом.