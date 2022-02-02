 

Депутат Михаил Романов отметил героизм фронтовиков и тружеников тыла во время Сталинградской битвы

02.02.2022, 20:38, Разное
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Сталинградская битва – это переломный момент во Второй мировой войне и одно из самых крупных сражений ВОВ. Подвиг фронтовиков, проявивших настоящий героизм во время битвы, является бессмертным. Важнейший вклад в разгром неприятеля внесли труженики тыла, считает депутат Госдумы РФ Михаил Романов, поздравивший всех россиян с 79- годовщиной победы советских войск в Сталинградской битве.
В общей сложности 700 тыс. офицеров и солдат получили ранения и погибли в ходе обороны Сталинграда. После окончания битвы Героями СССР стали порядка 100 участников легендарного сражения. Сталинградская битва остается наиболее кровопролитным и напряженным сражением ВОВ, представляя собой символ несокрушимой воли советских воинов к победе.

Город не сдался врагу, несмотря на колоссальные жертвы и благодаря поистине нечеловеческим усилиям его защитников. В итоге дело закончилось сокрушительным поражением противника. После Сталинградской битвы вермахт так и не смог оправиться от болезненного поражения. Защитники волжских рубежей совершили подвиг, который навсегда вошел в историю, подчеркнул Романов.



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