Депутат Михаил Романов отметил героизм фронтовиков и тружеников тыла во время Сталинградской битвы

Сталинградская битва – это переломный момент во Второй мировой войне и одно из самых крупных сражений ВОВ. Подвиг фронтовиков, проявивших настоящий героизм во время битвы, является бессмертным. Важнейший вклад в разгром неприятеля внесли труженики тыла, считает депутат Госдумы РФ Михаил Романов, поздравивший всех россиян с 79- годовщиной победы советских войск в Сталинградской битве.

В общей сложности 700 тыс. офицеров и солдат получили ранения и погибли в ходе обороны Сталинграда. После окончания битвы Героями СССР стали порядка 100 участников легендарного сражения. Сталинградская битва остается наиболее кровопролитным и напряженным сражением ВОВ, представляя собой символ несокрушимой воли советских воинов к победе.

Город не сдался врагу, несмотря на колоссальные жертвы и благодаря поистине нечеловеческим усилиям его защитников. В итоге дело закончилось сокрушительным поражением противника. После Сталинградской битвы вермахт так и не смог оправиться от болезненного поражения. Защитники волжских рубежей совершили подвиг, который навсегда вошел в историю, подчеркнул Романов.