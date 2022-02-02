Блогеры You-Tube рассказали об имеющих большую разницу в возрасте счастливых семейных парах в кино

Авторы популярного блога “Звездный уголок” на ресурсе YouTube рассказали о нескольких счастливых семейных парах отечественных актеров. Особенностью браков упомянутых знаменитостей является тот факт, что в них жены существенно старше своих супругов.

В частности, блогеры упомянули об Алексее Красноцветове и Ирине Сотниковой, разница в возрасте которых составляет 14 лет. До брака супруги работали в одном театре, и в процессе общения у них сложился служебный роман, переросший в итоге в семейные отношения. Еще большая разница в возрасте, 18 лет, присутствует в паре театральных актеров Владимира Киммельмана и Евгении Дмитриевой. Они находятся в браке уже более 10 лет, при этом некоторое время супруги держали свои отношения в тайне, даже несмотря на наличие у них двоих детей.

Примечательно, что такой же возрастной диапазон присутствует и между звездным актером Сергеем Маковецким и его женой Еленой Демченко. Упомянутый альянс является довольно длительным, ведь пара вместе уже почти 40 лет. Как вспоминает сам кумир телезрительниц, еще в далеком 1983 году его будущая пассия спросила его, не готов ли он жениться на ней – в результате Маковецкий согласился, и, по его словам, ни разу не пожалел о своем решении.

Во время работы над кинофильмом “Клеймо” зародились семейные отношения между артистами Дмитрием Паламарчуком и Инной Анциферовой. Вначале общение было дружеским, но постепенно оно трансформировалось в счастливый брак. Стоит лишь добавить, что Анциферова старше своего мужа на 6 лет. Об этом пишет Nation-news.ru.