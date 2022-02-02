Телеведущий Соловьев посчитал ответ США по гарантиям безопасности “хамским”

Предоставив ответ на предложение Москвы по гарантиям безопасности, США продемонстрировали свое истинное отношение к России. Телеведущий Владимир Соловьев посчитал, что Америка проявила ханство.

Письменный ответ США на предложения РФ был опубликован в одной из испанских газет. Соловьев решил высказать мнение по этому поводу и был крайне недоволен действиями Вашингтона. По его словам, американская сторона прямым текстом дала подтверждение готовности расположить на территории Украины ракетные системы и прочие виды оружия.

Помимо этого, Соловьева сильно разозлило требование Запада, следуя которому РФ обязана вывести свои миротворческие войска из Абхазии, Приднестровья, Крыма и Южной Осетии. Соловьев заявил, что Москве нужно было полноценно наказать за это НАТО, пишет Newinform.

Журналист также отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин смог спасти граждан Америки от жестокой расплаты, в чем ему помог сильный характер. Соловьев добавил, что глава государства является человеком, обладающим огромным терпением, в связи с чем не стал разворачивать все военные ответы.

Кроме того, Соловьев выразил негодование по поводу чрезмерной уверенности США в том, что РФ готова выслушивать любой бред и соглашаться с ним. Только такое отношение могло бы объяснить хамский ответ Америки, о чем передает “Политэксперт”.