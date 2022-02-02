 

Телеведущий Соловьев посчитал ответ США по гарантиям безопасности “хамским”

02.02.2022, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предоставив ответ на предложение Москвы по гарантиям безопасности, США продемонстрировали свое истинное отношение к России. Телеведущий Владимир Соловьев посчитал, что Америка проявила ханство.
Письменный ответ США на предложения РФ был опубликован в одной из испанских газет. Соловьев решил высказать мнение по этому поводу и был крайне недоволен действиями Вашингтона. По его словам, американская сторона прямым текстом дала подтверждение готовности расположить на территории Украины ракетные системы и прочие виды оружия.

Помимо этого, Соловьева сильно разозлило требование Запада, следуя которому РФ обязана вывести свои миротворческие войска из Абхазии, Приднестровья, Крыма и Южной Осетии. Соловьев заявил, что Москве нужно было полноценно наказать за это НАТО, пишет Newinform.

Журналист также отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин смог спасти граждан Америки от жестокой расплаты, в чем ему помог сильный характер. Соловьев добавил, что глава государства является человеком, обладающим огромным терпением, в связи с чем не стал разворачивать все военные ответы.

Кроме того, Соловьев выразил негодование по поводу чрезмерной уверенности США в том, что РФ готова выслушивать любой бред и соглашаться с ним. Только такое отношение могло бы объяснить хамский ответ Америки, о чем передает “Политэксперт”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / На Олимпиаде в Токио российский борец проиграл трансгендеру из США

05.10 / Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко

01.07 / Дмитрий Медведев поручил отпраздновать двадцатилетие «Единой России» не хуже, чем в Китае

01.11 / Как меньше ошибаться: новая теория интеллекта – как способ принятия верных и блестящих решений

17.10 / «Если бы завтра были честные выборы, мы бы победили Путина»

05.01 / Тенденции, которые не дадут замерзнуть: как нестандартно вписать в свой гардероб зимние вещи

23.01 / Мнение: Коротко по Украине. 23.01.2022

24.10 / Филиппов день: традиции и приметы 24 октября

22.08 / Кристина Асмус удивила поклонников “кошачьим” маникюром

09.08 / В целях защиты своих IT-гигантов США введут санкции против Mail.ru Group

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика