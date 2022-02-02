 

France 24 – маски на улице больше не нужны — Франция понижает уровень ковидных ограничений

02.02.2022, 20:35, Новости дня
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На фоне снижения числа заражений французские власти приступили к реализации двухступенчатого плана по ослаблению ковидных ограничений, передаёт France 24. Со среды 2 февраля становятся необязательными ношение масок на улице и работа из дома три дня в неделю. Впрочем, ряд мер, включая вакцинные пропуска и маски в закрытых общественных пространствах, пока остаётся.

После того как в прошлом месяце число заражений коронавирусом здесь, во Франции, достигло рекордных отметок, теперь показатели стали снижаться. За последние семь дней в стране фиксировалось в среднем по 322 тысячи заражений в день. Для сравнения — на неделе до этого показатель превышал 360 тысяч. Тенденция для правительства обнадёживающая, даже несмотря на то, что пациентов в больницах по-прежнему много. 

 

На фоне снижения числа заражений власти начали реализацию двухступенчатого плана по ослаблению ковидных ограничений. В отличие от некоторых европейских стран, которые из-за роста числа заражений на Рождество вводили локдауны и комендантские часы, в деле ограничения распространения вируса Франция сделала основную ставку на вакцинацию. Вакцинный пропуск необходим, чтобы получить доступ ко всему — от баров, ресторанов и мест проведения культурных мероприятий до общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на большие расстояния. 

 

Начиная со среды маски на улице больше носить не обязательно. Снимаются ограничения на число зрителей в концертных залах и на спортивных объектах. Перестаёт быть обязательной и работа из дома три дня в неделю. Через две недели снова откроются ночные клубы, снова можно будет проводить концерты, а кафе и бары больше не будут обязаны работать в режиме обслуживания только за столиком. Людям снова можно будет есть в кино, на стадионах и в общественном транспорте.

 

Впрочем, остальные ограничения, включая наличие вакцинного пропуска и ношение масок в закрытых общественных пространствах, будут оставаться в силе до дальнейших распоряжений.

 

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.



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