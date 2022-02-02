 

Врачи назвали самые ранние признаки заболевания “омикроном”

02.02.2022, 20:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа врачей из США, Великобритании и ЮАР выяснили, по каким симптомам можно заподозрить заболевание омикрон-штаммом коронавируса COVID-19 на ранних стадиях. Результаты их исследования были обнародованы в западных СМИ.

Выяснилось, что прежде всего у человека появляются головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость, насморк, потливость и ломота в теле. Они могут возникнуть уже через два дня после заражения. Однако медики отметили, что порой симптомы проявляются лишь спустя до двух недель после самого заболевания, передает “Общественная служба новостей”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Мнение: России нужно подобрать правильные слова о себе

09.12 / «Я боролась за нее 25 лет»: Алена Яковлева провела в последний путь мать

12.01 / Принцесса Саудовской Аравии Басма и ее дочь вышли на свободу после трех лет тюрьмы

29.05 / Что должно быть в летнем гардеробе каждой полной женщины: 4 стильные вещи

19.12 / Мнение: Прямо сейчас мы должны нацелиться на Путина

27.07 / Найдена «удивительная» польза от употребления перезрелых бананов

25.09 / Эксперт по языку тела расcказал о секретах обаяния Меган Маркл и Кейт Миддлтон

18.01 / Цветы в доме для привлечения удачи во всем: как получить от них максимум пользы по фэншуй

08.06 / США возвратили большую часть выкупа выплаченного вымогателям компанией Colonial Pipeline

09.09 / Кожаные пальто в стиле «Матрицы» и стеганые куртки оверсайз: несколько модных осенних вещей, которые можно купить в секонд-хенде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика