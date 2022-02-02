Врачи назвали самые ранние признаки заболевания “омикроном”

Группа врачей из США, Великобритании и ЮАР выяснили, по каким симптомам можно заподозрить заболевание омикрон-штаммом коронавируса COVID-19 на ранних стадиях. Результаты их исследования были обнародованы в западных СМИ.

Выяснилось, что прежде всего у человека появляются головная боль, першение в горле, боль в пояснице, усталость, насморк, потливость и ломота в теле. Они могут возникнуть уже через два дня после заражения. Однако медики отметили, что порой симптомы проявляются лишь спустя до двух недель после самого заболевания, передает “Общественная служба новостей”.