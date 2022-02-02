 

Пентагон допустил отправку американских военных на Украину

02.02.2022, 20:32, Разное
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Военные США могут быть отправлены на Украину. Об этом Джон Кирби заявил в среду, 2 февраля. Там
американские вооруженные силы, по словам официального представителя Пентагона, будут содействовать эвакуации. Кроме того, они по-прежнему оказывают поддержку украинской армии, уточнил контр-адмирал ВМС США.

Также Кирби отметил, что военные США, направленные в Восточную Европу, не станут принимать участие в боевых действиях в Незалежной. Американцы нужны там лишь для так называемого укрепления восточного фланга НАТО, поскольку ситуация на Украине остается неспокойной.

Напомним, хозяин Белого дома Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск США в Европу, поскольку якобы существует угроза российского вторжения на Украину. Так, порядка двух тысяч военных окажется в Польше, еще несколько тысяч отправят в другие страны, являющиеся членами Североатлантического альянса.

Ранее президент России Владимир Путин вновь высказался о политике НАТО. Глава государства, вспомнив обещание альянса 30-летней давности, заметил, что было сказано одно, а сделано совсем другое. “Кинули”, – так охарактеризовал поведение Запада российский лидер.



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