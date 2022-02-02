 

Мнение: Криптоколония, мать ее!

02.02.2022, 20:30, Разное
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Путин, Песков и Ушаков

Новости одного дня.
РИА Новости, 13:18. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говоря о перспективах разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Кремль разговор не анонсировал и не будет, а если состоится – сообщат. “Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее”, – сказал Песков о разговоре Путина и Джонсона.

РИА Новости, 16:03. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, будут обсуждаться две ключевые темы: украинское урегулирование и гарантии безопасности, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Вот в такой стране мы живем.

Источник: Размышления вольного социолога



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