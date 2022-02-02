Милла Йовович поделилась редкими фото дочерей в день рождения младшей

Сегодня, 2 февраля, свой второй день рождения отмечает младшая, третья дочь Миллы Йовович и Пола Андерсона. В честь праздника 46-летняя актриса поделилась редкими фото, на которых изображены все три сестры. На снимках 14-летняя Эвер и 6-летняя Дашиэл позируют по обе стороны от именинницы, которая сидит на детском стуле в розовом платье и руками пробует праздничный домашний торт.

Поздравляем нашу милую крошку Ошин с двухлетием! Невероятно, как быстро летит время и как мы не мыслим своих жизней без нее. Она и вправду маленький Жаворонок — целыми днями поет детские песенки и издает самые удивительные звуки чистой радости, когда видит нас! Я просто в восторге от того, какими старшими сестрами для нее стали девочки. Они такие заботливые и любящие, я так горжусь, когда вижу их вместе, – написала Милла в Instagram.

Напомним, родители девочек – Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон – поженились в 2009 году. Причем их дочь Эвер родилась за два года до этого. 1 апреля 2015 года родилась их вторая дочь Дашиэл. О третьей беременности актрисы стало известно в начале августа 2019 года: тогда Милла рассказала, что пыталась забеременеть несколько раз и лишь недавно ее попытки увенчались успехом. Ошин появилась на свет 2 февраля 2020 года.

В отличие от многих других голливудских звезд, Милла и Пол не делали особой тайны ни из факта третьей беременности, ни из пола ребенка (они объявили об этом в соцсетях), да и интригу с именем многодетные родители решили не создавать. Поклонники актрисы могли наблюдать за беременной Миллой чуть ли не каждый день – она часто попадала в объективы папарацци, особенно на последних сроках. Так, весь декабрь 2019-го она провела в приятных семейных хлопотах: ходила с дочерьми на каток, в кафе, вместе с ними нарядила красивую елку к Рождеству и также с семьей отметила Новый год. После снимков, где было заметно, что Милле уже довольно трудно передвигаться, она решила поделиться своими ожиданиями и трудностями в соцсетях и рассказала (в том числе на русском языке), что весь последний месяц был для нее настоящим испытанием:

Для тех из вас, кто еще не знает, я собираюсь родить третьего ребенка. И не перестаю быть благодарной за то, что смогла забеременеть, учитывая мой возраст. Но, Боже, я уже готова родить! Осталось две недели до того момента, как мы поприветствуем нашего нового маленького человека, и каждая женщина, которая когда-либо рожала, знает, как последний месяц тяжел!

Новорожденная Ошин с семьей Ошин