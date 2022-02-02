Мнение: События в Казахстане с точки зрения марксизма

О недавних событиях в Казахстане с точки зрения марксизма.

В конце автор прошелся по теме "должны ли были левые поддерживать стихийный бунт в Казахстане, за ширмой которого происходила борьба казахских кланов".

Справедливости ради, Назарбаев в публичных выступлениях 1991 года выступал против развала СССР.

С другой стороны, нельзя не вспомнить старое интервью Назарбаева по поводу негативных явлений в компартии Казахстана.

Как будто свой собственный режим, который на момент интервью еще не существовал, описывает.

К сожалению, привычка брать больше чем ты заслужил, прочно въелась в иных руководителей. Чем иначе объяснить, что в то время, когда в Казахстане остро ощущалась нехватка больниц, поликлиник, родильных домов, огромные деньги разбазаривались на строительство помпезных административных зданий, музеев, бань (возведение одной такой бани обошлось в несколько миллионов рублей), дворцов и других, так называемых, престижных объектов. А сколько в областных центрах возникло разного рода резиденций, роскошно обставленных, шикарно отделанных! На их строительство незаконно отвлекались средства из госбюджета, все это скрывалось от глаз народа, тщательно камуфлировалось. Об этом я говорил еще на XVI съезде Компартии Казахстана, год назад, а поправить дела мы смогли только теперь. За сравнительно короткий срок в распоряжение Минздрава, детских учреждений, многодетных семей нуждающихся рабочих передано около восьмисот разного рода ведомственных резиденций, всевозможных охотничьих домиков, коттеджей. Теперь этими объектами смогут воспользоваться не единицы, а тысячи трудящихся и их детей.

– Строить можно много, но, если не будет порядка в рас­пределении жилья, не будет тут соблюдаться принцип социальной справедливости, жилья все равно не будет хватать. Я не случайно об этом говорю, зная, что совсем недавно у вас в республике в этом вопросе допускались и вольности и нарушения.

– Все верно. Эрозия стяжательства поразила в свое время многих руководителей республики. Особенно это ярко проявилось в вопросе распределения жилья. Бывший помощник первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Д.А.Кунаева – Бекежанов, бывший управляющий делами ЦК Статенин давали указания о выделении внеочередного жилья «своим людям» нередко от имени своего шефа, а их приказы выполнялись беспрекословно. Бывший руководитель республиканского Госплана Мухамед-Рахимов щедрым жестом «да­рил» жилье своим дружкам и приятелям в обход всех норм и законов. Принцип социальной справедливости в распределении квартир подменяли подчас связи, родство, протекция. Отдельные работники, выдвинутые на руководящие должности в области, продолжали сохранять жилье в Алма-Ате, столичную прописку. И все это совершалось в городе, где почти 3 тысячи семей инвалидов и участников войны, погибших военнослужащих не имеют благоустроенных квартир, по 20 лет стоят в очереди на жилье! За 2,5 года – горисполком не выделил даже метра жилплощади для инвалидов войны, при попустительстве бывших руководителей республики стало привычным, когда руководящие работники высокого ранга, выезжая работать на периферию, оставляли квартиры родственникам. И выходило, что у одного – квартира о пяти комнатах в центре столицы в доме улучшенной планировки на двоих или троих, а другой с семьей в 10-12 человек ютится в комнатенке без удобств годами...

<…>

Кое-кто склонен сегодня к благодушию, мол, время такое было, застойное, чего ж, дескать, хотеть?..

– Вот оно-то, время, и проверило многих наших руководителей на прочность! В том числе и Кунаева. Протекционизм, упоение властью, самовосхваление – было. Огром­ные его портреты во всех городах и селах, конторах, школах, вузах, даже в бомбоубежищах, в какой-то мере отождествляли его имя с судьбой Казахстана. Отсюда безнаказан­ность, нарушение законности, затушевывание проблем, нарушение норм социальной справедливости. Грубое пренебрежение ленинскими нормами подбора и расстановки кадров, выдвижение земляков, угодников, подхалимов было. А с другой стороны, благодушие, просчеты в интернациональном воспитании молодежи — все это не могло не вызвать де­формации общественного сознания. Это-то и было одной из самых главных причин всплеска негативных проявлений в Алма-Ате 17-18 декабря прошлого года.

https://www.exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/13962/ – цинк (журнал "Дружба Народов", №9, 1987-й год)

Такой вот исторический бумеранг.

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