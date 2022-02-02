Чешский эксперт указал на опасность расширения НАТО для самого альянса

Дальнейшее расширение НАТО грозит Североатлантическому альянсу распадом, считает аналитик из Чехии Ян Кампбелл.

Эксперт в интервью Parlamentní listy заявил, что в обозримом будущем НАТО не станет принимать в свой состав новые государства, поскольку это может угрожать безопасности, передает РИА «Новости».

«Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее она исчезнет в архивах», – сказал он.

По его мнению, в таком случае в мире будет спокойнее, а «страсти, ложь и лицемерие» забудутся в прошлом.

Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания РФ и предложил представить, как «напичканная оружием» страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.

В Пентагоне заявили, что у РФ нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО.