 

Чешский эксперт указал на опасность расширения НАТО для самого альянса

02.02.2022, 20:08, Новости дня
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Дальнейшее расширение НАТО грозит Североатлантическому альянсу распадом, считает аналитик из Чехии Ян Кампбелл.

Эксперт в интервью Parlamentní listy заявил, что в обозримом будущем НАТО не станет принимать в свой состав новые государства, поскольку это может угрожать безопасности, передает РИА «Новости».

«Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее она исчезнет в архивах», – сказал он.

По его мнению, в таком случае в мире будет спокойнее, а «страсти, ложь и лицемерие» забудутся в прошлом.

Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания РФ и предложил представить, как «напичканная оружием» страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.

В Пентагоне заявили, что у РФ нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО.



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