Кулеба о военной помощи Украине от Польши: С оружием как с деньгами – любит тишину

Об этом в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время он пока не стал раскрывать все договоренности между странами, особенно военные.

По словам Кулебы, “нет никаких сомнений в том, что Польша делает все возможное, чтобы поддержать Украину в нынешних обстоятельствах”.

Журналист издания отметил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля рассказал о поставках в Украину беспилотников.

Кулеба ответил, что “на повестке дня много вопросов”, среди них – дроны.

Глава МИД рассказал, что Украина представила Польше перечень необходимой ей военной техники, но не стал вдаваться в подробности.

С оружием как с деньгами – любит тишину, подчеркнул Кулеба.

Моравецкий заявлял на пресс-конференции в Киеве, что Польша “готова передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера”.

В опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи, только гуманитарную.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – Моравецкий заявил, что правительство ФРГ “делает таким образом огромную ошибку”. Он также сказал, что Польша предоставит Украине “адекватную угрозе поддержку”.

Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку и поддержку по безопасности ВСУ. По словам главы МИД, “каждый партнер может помочь Украине по-своему”.

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