 

“Посмотрим, у кого как сложится”. 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН

02.02.2022, 19:59, Новости дня
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“Меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но игра не может выходить без ведущего, – заявил Масляков. 

Он отметил, что его заменят известные участники КВН, а также люди, которые хорошо знают проект.

“И посмотрим, у кого как с ведением сложится все”, – подытожил он.

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Публикация от КВН (@kvnofficial)

Контекст:

Масляков родился в 1941 году. Он вел программу КВН на российском телевидении с 1964-го по 1972 год, а затем с 1986 года и по настоящее время.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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