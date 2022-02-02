Мнение: Китайское роботакси, бесправие главных архитекторов и где в России выгоден арендный бизнес

1. В Китае, главном локомотиве мировой экономики, вовсю внедряют такси-роботов. Сервис уже доступен через смартфоны в крупнейших китайских городах, и даже иногда в сельской местности. Из «мировой фабрики», на которой бедные люди за плошку риска прямо на коленке паяют печатные платы, Китай постепенно превратился в передовую страну, технологический центр планеты.

https://hightech.plus/2022/01/30/autox-rasshirila-zonu-obsluzhivaniya-robotaksi-v-kitae-do-1-tis-km

Китайский разработчик беспилотных автомобилей AutoX достиг нового рубежа в развертывании роботакси. Как сообщает портал Gizmochina, службы компании, базирующиеся в Шэньчжэне, Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, теперь работают на общей площади более 1000 км². Таким образом AutoX стала крупнейшим поставщиком автономных такси как в Китае, так и во всем мире. Некоторые сервисы AutoX уже перешли на полностью независимый автопилот, в то время как часть по-прежнему полагается на «страховку» в виде людей-операторов.

Как и многие другие разработчики автопилота, AutoX специализируется на автономии четвертого уровня — полностью беспилотном транспорте, который может передвигаться без помощи человека по заранее одобренным маршрутам. Для реализации этой технологии компания полагается на размеченные дороги, алгоритмы машинного обучения и набор оборудования, в который входят камеры, радары и лидары. Автомобили AutoX ограничены разгоном до 80 км/ч, работают в любых погодных условиях и способны самостоятельно реагировать на непрогнозируемые обстоятельства.

Сервисы AutoX с простым названием «RoboTaxi» работают по тем же принципам, что и такси от Uber или Didi. Одобренные пользователи заказывают машину через мобильное приложение, после чего беспилотник приезжает на указанную точку, разблокирует двери и доставляет клиента в пункт назначения. Поскольку в некоторых службах отсутствует оператор, клиент должен подтвердить готовность к поездке через дисплей внутри машины и оплатить услугу со своего смартфона.

В России делают то же самое, только размах пока что поменьше. Роботакси ездят только по нескольким небольшим участкам.

Технические проблемы, конечно, будут. У нас не всегда хорошо дела с разметкой, не всегда вовремя чистят снег зимой. Также для безопасной работы беспилотных авто на наших улицах желательно обеспечить более предсказуемое поведение водителей-человеков – придушить штрафами стритрейсеров, например.

Все эти проблемы вполне решаемы, если взяться за них всерьёз. Полагаю, политическая воля найдётся — насколько мне известно, направление беспилотного транспорта курирует лично наш президент.

2. С городской средой у нас не всё в порядке. Главные архитектора российских городов жалуются на своё бесправие. У наших городов зачастую нет «хозяина», который полноценно следил бы за их внешним видом и имел бы достаточно влияния, чтобы наводить порядок:

https://lenta.ru/articles/2021/12/30/glarch/

В системе городского управления должен быть человек, который отвечает за архитектуру и внешний облик городов. Однако официально человек на такой должности практически бесправен. Должность главного архитектора отсутствует в «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих», каждый город самостоятельно устанавливает перечень обязанностей для своего архитектора, и это ведет к множеству недопониманий. Отсутствие должности в квалификационном справочнике — элемент общей беды. Должность не отражена в федеральных законах, ее нет в строительном кодексе. Выходит так, что в разных городах главные архитекторы могут заниматься абсолютно разными вещами. <…>

Простыми словами — главный архитектор должен курировать городскую среду. «В начале 2000-х во многих городах сформировалась основа архитектурной деятельности, но на сегодняшний день она мало где сохранилась», — говорит главный архитектор города Бугульма Артем Цокур. По его словам, важно оставлять за архитектором города основной контроль развития городской среды. Помимо регламентов, связанных с землепользованием, строительной и проектной деятельностью, архитектор также курирует общественные мероприятия, городское озеленение, изменение облика городской среды, проектную деятельность для подачи на конкурсы и стратегическое планирование территории.

3. Инвестировать в покупку квартиру в Москве, чтобы потом сдавать её в аренду – довольно странное вложение денег. Многие сейчас так делают, и в будущем могут столкнуться с проблемами. Но есть немало других регионов России, в которых соотношение стоимости квартир с ценой аренды для инвесторов интереснее:

https://lenta.ru/news/2022/01/31/arenda/

Наиболее выгодно покупать недвижимость для сдачи в аренду в Приморском крае, Вологодской и Ярославской областях. Эти три региона назвали лучшими для арендного бизнеса специалисты портала «Мир Квартир», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доходность сдачи в аренду дома в Приморском крае составила 15,3 процента годовых — недвижимость окупится за шесть с половиной лет. В Вологодской области доходность оказалась на уровне 15,2 процента, а в Ярославской — 14,9 процента. Эксперты назвали невыгодным заработок на жилой недвижимости в Краснодарском крае и Крыму — доходность сдачи домов в аренду составляет всего около трех процентов годовых. Приобретение в Краснодарском крае окупится через 33 года, а в Крыму — через 29 лет.

В среднем доходность дома в России составила 7,6 процента годовых, а окупаемость — 13 лет. Невыгодной специалисты посчитали недвижимость на море, в столице и на Кавказе. Окупаемость среднего дома в Москве составила 20 лет, в Московской области — 19,3 года, в Петербурге — более 24 лет, а в Севастополе — 25,5 года. При этом эксперты отметили, что дома оказались доходнее, чем квартиры — квартира в среднем принесет 5,5 процента годовых и окупится только через 18 лет.

Это к вопросу о зависти к москвичам. Да, действительно, в Вологодской области с зарплатами похуже. Но всё же 15 процентов годов с аренды — это доходность, которая москвичам и не снилась.

Да-да, я знаю, не всё так просто, там есть причины. И тем не менее…