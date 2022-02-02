 

Компания Volkswagen во второй раз за год подняла цены на автомобили в России

02.02.2022, 19:54, Разное
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Россияне столкнулись с новым повышением цен на весь модельный ряд от немецкой компании Volkswagen. За кроссовер Touareg теперь нужно заплатить на 125 тыс. рублей больше.
Немецким автопроизводителем Volkswagen были повышены цены на авто уже во второй раз за этот год. Впервые такой скачок стоимости машин на рынке РФ был замечен в средине января, тогда цена автомобилей увеличилась от 30 до 410 тыс. рублей.

Эксперты заметили, что наименьше изменилась в цене компактная модель Polo. Для россиян она стала дороже на 3500 рублей, и теперь за минимальную комплектацию покупатель должен отдать 1 072 400 рублей. У кроссоверов Taos и Tiguan стоимость увеличилась на 5000 рублей, теперь их цена составляет 1 821 900 и 2 134 900 рублей соответственно. Так как подорожание коснулось всего модельного ряда, Volkswagen Teramont стал дороже на 7 тыс. рублей, а минимальная стоимость начинается от 4 006 000 рублей.

Немецкий концерн существенно изменил цены на компакт-кар Golf и среднеразмерный кроссовер Touareg. Прирост стоимости у первой модели зависит от ее версии и варьируется от 50 до 74 тыс. рублей, а второй автомобиль стал дороже на 125 000 рублей. Об этом пишет InfoREACTOR.



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