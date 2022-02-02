 

Борис Смолкин высказал возмущение сливом фото Анастасии Заворотнюк: “За деньги сделают все”

02.02.2022, 19:54, Разное
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Известный российский актер Борис Смолкин недавно дал флэш-интервью одному из отечественных изданий, касающееся опубликования в Сети неоднозначного фото с его коллегой Анастасией Заворотнюк. Звезда сериалов выразил возмущение поступком авторов снимка.
Поводом для вопроса интервьюера послужил неоднозначный фотоснимок предположительно Анастасии Заворотнюк, опубликованный Telegram-каналом “Не Малахов”. Со своей стороны, Борис Смолкин оказался весьма возмущен данным инцидентом, считая его нарушением норм общественной морали. “У нас ГИБДД продажное! У нас за деньги сделают все! Это ведь ГИБДД слило эти снимки! За небольшую плату. Все. И о какой этике можно говорить, упоминая наше ГИБДД? Там другие категории действуют”, – отметил артист.

Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk
Стоит отметить, что появившийся в интернет-сети кадр был снят камерой, фиксирующей нарушения ПДД. Черно-белое фото, имеющее довольно низкое качество, демонстрирует двух людей в авто: мужчину, похожего на супруга популярной актрисы, Петра Чернышева, и саму звезду сериала “Моя прекрасная няня”, уже длительное время болеющую онкозаболеванием.

Источник: www.popcornnews.ru



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