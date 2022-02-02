 

Леонид Якубович появился на мероприятии со своей третьей женой после слухов о расставании

02.02.2022, 19:54, Разное
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Леонида Якубовича заметили на юбилее Льва Лещенко в сопровождении третьей жены. Ходил слух, что телеведущий не живет с супругой.
Телеведущий Якубович очень редко появляется на публике со своей нынешней женой. Напомним, что для шоумена это уже третий брак, в котором он вместе с Мариной Якубович воспитывает общую дочь Варвару.

Известно, что супруга Леонида Якубовича не ведет публичную жизнь. Журналисты знают только то, что она является сотрудником телекомпании «BИD». Недавно пара пришла на юбилей Льва Лещенко. Марина Якубович оделась в леопардовую кофту и зачесала волосы назад. Жена телеведущего не похожа на других спутниц знаменитостей. Ее лицо не подвергалось пластическим операциям и различным уколам молодости, внешность супруги Якубовича абсолютно соответствует ее возрасту.

Долгое время в обществе ходил слух, что семейная жизнь Якубовичей пошла под откос. Есть информация, что супруги не живут вместе. Журналисты еще не выяснили подробностей отношений между телеведущим и его третьей женой, но все же пара пришла вместе на мероприятие. Кроме того, их объединяет дочь Варвара Якубович. Об этом информирует Слово и Дело.



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