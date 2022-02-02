Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

Наиболее популярным напитком среди россиян является пиво. Соответствующими данными поделился с журналистами директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам эксперта, Россия уже давно является “пивной страной”: в год население употребляет восемь миллиардов литров этого пивных напитков. При этом совокупный объем потребления крепкого спиртного, такого как водка, коньяк или виски, составляет лишь 1,1 миллиарда литров в год. Столько же выпивают и винных напитков, включая различные вина и шампанское, сообщает “Радио 1”.