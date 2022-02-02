 

Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

02.02.2022, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наиболее популярным напитком среди россиян является пиво. Соответствующими данными поделился с журналистами директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам эксперта, Россия уже давно является “пивной страной”: в год население употребляет восемь миллиардов литров этого пивных напитков. При этом совокупный объем потребления крепкого спиртного, такого как водка, коньяк или виски, составляет лишь 1,1 миллиарда литров в год. Столько же выпивают и винных напитков, включая различные вина и шампанское, сообщает “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Платья с воланами в 2021 – тренд, позволяющий выражаться в любимом стиле

21.08 / Мнение: “Путин пуйло!”: Укроевропейцы и демократы уже не те…

14.07 / Апатия – возможный признак скорой деменции

09.04 / Мнение: Санаторий по-русски

18.01 / Кишечник умеет отличать настоящий сахар от подсластителя

07.11 / Расстрелы, грабежи, погромы

19.08 / Рак, потеря ребенка и тяжелые травмы: испытания для большой любви звезды “Тайн следствия” Барышева

06.04 / Медики: 7 признаков на ногах могут указывать на диабет

27.08 / Врач назвала отличия обычной головной боли от опасных состояний

29.07 / В Москве полиция проводит проверку после стрельбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика