Мнение: КАРМА САТРАПА

Воспитание выученной беспомощности у губернаторов

Кто-то же должен вспомнить непутевого Никиту… ровно 4 года назад ему впаяли срок, 8 лет строгого режима.

Посадка Никиты Белых “на всю катушку” – действительно крайне странное решение. Как я рассказываю в своем видеоблоге, весь фокус в том, что Белых не делал вообще ничего необычного, его посадили за РУТИНУ, за типовые действия любого губернатора!

Любой губернатор в России просто не может, даже если очень хочет, НЕ брать взяток со своих “подведомственных” бизнесменов – просто потому, что всем губернаторам нужны “свободные деньги”, кэш, “черный нал” для решения самых разнообразных проблем, но прежде всего – для обеспечения выборных агитационных кампаний за “Единую Россию”.

Дело ведь в том, что у “партии” никаких своих денег нет, реальных фанатичных сторонников у нее тем более нет – а любая выборная кампания, даже на местном уровне – это прежде всего большие расходы. Причем главный ответственный перед Кремлем (то есть перед реальным работодателем) за 100%-ные успехи “Единой России” в регионе – это именно губернатор, “смотрящий” от правящей в РФ группировки за регионом.

Откуда ж губернатору брать деньги? Варианта всего два – или вымогать у местного бизнеса, или вместе с ним пилить областной бюджет. То есть ответ – или брать взятки, или воровать. Никак иначе не получится – и поэтому, понятно, все губернаторы делают и то, и другое, причем зачастую, в тандеме с местными “силовиками” (без их поддержки трудно “нагибать”, а потом выдаивать местный бизнес). Все это настолько типовая практика, что трудно даже что-то обсуждать.

И вот Белыха “берут” – за два месяца (!) до выборов в ГосДуму, то есть, по сути, на решающей стадии “сбора средств” на собственно агитационную кампанию, которая должна была начаться буквально через месяц.

Конечно, Белых бы потратил на агиткампанию ЕР по Кировской области не все 400 тыс. евро, это понятно; какую-то долю он взял бы себе “на пропой души”; но, опять же, так делают тоже абсолютно все губернаторы, по принципу “у воды быть да не напиться”. Тем более, что “честность” в таких делах бессмысленна – даже если отдать на “партийные нужды” всю взятку до копейки, все равно с точки зрения буквы закона это никак не смягчит вины – останутся и взятка, и незаконное финансирование политических партий, и вымогательство…

То есть Белыха взяли – и впаяли! – за абсолютно системное поведение. Какой же сигнал послан остальным губернаторам? Если они не будут брать взяток – они потеряют должность как “несправившиеся”, с позором; а если будут – то рискуют что и их, как Никиту, засадят в тюрьму. Классическая ситуация “выученной беспомощности”, этакий цугцванг – какое бы действие ты не выбрал, ты все равно проиграешь.

Недаром сейчас Фейсбук буквально пестрит внезапными признаниями разных людей (Милов, Кричевский и пр.), называющих себя друзьями и знакомцами Никиты Белых: все они дружно, как оказывается, “с самого начала”, то есть с момента назначения, предвидели такой финал и предупреждали Никиту, что “будет именно так – прожуют и выбросят”. Но Никита, карьерист этакий, не послушал…

На самом деле – обычная, чисто восточная стратегия управления: сатрапы, для верности, должны знать, что их охраняет одна только невероятная милость эмира, и больше ничего. А так – стоит власти пошевелить пальцем, и любого сатрапа под улюлюканье толпы поволокут в зиндан, И НИКТО НЕ ВСТУПИТСЯ (2018)