Что такое комбопластика: хирург Отари Гогиберидзе о бьюти-тренде

Что такое комбопластика? В чем ее преимущества?

Мы можем проводить сразу несколько операций одновременно. В таком случае пациенту нужно всего один раз сдать анализы, пройти один наркоз и одну реабилитацию. Это очень удобно, экономит время и деньги, к тому же морально легче решиться на одно объемное хирургическое вмешательство, чем на несколько операций по очереди. И, безусловно, комбопластика дает более выраженный и пролонгированный результат коррекции.

Какие операции можно сочетать?

Существует множество разных комбинаций: все зависит от того, какая перед нами стоит задача и чего хочет пациент. В последнее время очень популярен комплекс Mommy Makeover, с помощью которого молодые мамы могут быстро вернуться в форму и получить фигуру даже лучше, чем до родов! Чаще всего делают увеличение груди и подтяжку, абдоминопластику с коррекцией диастаза, липосакцию или липомоделирование. Комплексное омоложение лица может включать в себя круговую подтяжку, блефаропластику, пластику шеи и липосакцию подбородочной зоны. Часто сочетают коррекцию груди и век/носа, абдоминопластику и липосакцию, увеличение ягодиц имплантами (сейчас эта операция все больше набирает популярность) и липомоделирование.

А какие комбинации недопустимы?

Не рекомендуется сочетать длительные по времени операции, с удалением объемных избытков мягких тканей и риском высокой кровопотери. Например, пластику живота с очень большими объемами липосакции мы не проводим.

Отари Гогиберидзе

Есть ли какие-то ограничения по времени проведения комбопластики? И не вредно ли находиться несколько часов под наркозом?

Учитывая анализы пациента, его физическое состояние, грамотно собранный анамнез, мы выбираем методики с наименьшей травматизацией тканей и не допускаем длительность операций больше 6 часов. Что касается анестезии, то мы используем анестетики последнего поколения, которые гораздо легче переносятся организмом, и выход из наркоза происходит комфортно.

Возможно ли совместить пластическую операцию с косметологическими процедурами?

Да! Мы можем пригласить косметолога прямо в операционную, чтобы он параллельно провел аппаратные методики, пока пациент находится под наркозом. Я оперирую уже 26 лет и успешно практикую такое совмещение с 2003 года. Например, мы с бригадой выполняем хирургическое вмешательство на теле, а косметолог – ультразвуковой smas-лифтинг лица, лазерную шлифовку, фототерапию BBL (или все вместе, это наш омолаживающий сет No Age). Я считаю крайне важным, чтобы хирургическое и косметологическое отделения в клинике работали синергично. Именно тогда мы получаем наилучший результат. И это касается не только сочетания методик. Если, скажем, ко мне приходит пациент за подтяжкой лица, а я вижу, что показаний пока нет, то отправлю его на консультацию в соседний кабинет к коллеге косметологу, чтобы они вместе подобрали подходящие на этот момент процедуры. И наоборот. Наши косметологи никогда не проводят те методики, которые объективно пациенту бесполезны, а порекомендуют обсудить варианты коррекции с хирургом. Наконец, косметологические процедуры ускоряют процесс реабилитации (например, микротоки и альгинатные маски), а также помогают поддержать результат хирургической коррекции на долгие годы.