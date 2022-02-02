 

Как поссорился Сергей Владимирович с Ксенией Анатольевной и зачем – Личное мнение

02.02.2022, 19:32, Разное
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Исполнитель Сергей Шнуров, который буквально на днях безуспешно порешал проблему мусора и гололёда в Питере, решил и дальше продемонстрировать свою общественную позицию, для чего накинулся на несчастную тамаду Ксению Собчак.

Припомнил всё: Виторгана, Капкова, аварию в Сочи и марафоны.

https://t.me/lenamiro/10774

В ответ, не ожидавшая нападения со спины Собчак жиденько — вот тут не знаю, какой глагол применить — то ли облила Шнурова, то ли облилась под себя.

Известную СамаВсегоДобилась бомбит второй день по всем её каналам. Если бы Инстаграм не ограничивал количество символов поста, то Ксения вряд ли бы сама остановилась.


Фото: Соцсети

Цитировать этот поток бессознательного и бессодержательного нет никакого смысла — слишком вульгарный язык, мало смысла и много негативных эмоций. Даже как-то неловко смотреть, как бомбит Ксению, задетую Шнуровым за живое.

Суть ответа в двух словах в том, что, по мнению Ксюшади, унылому алкашу необходимо срочно опять начинать бухать. Прокефирил талант, Сергей!

Очень трудно разобраться в этой непростой ситуации и встать на чью-либо сторону.

С одной стороны, прав Шнуров, осудивший проведение марафонов. С другой, права и Ксения, обиженная насмерть песней.

В общем, в этом прекрасном конфликте можно понять обе стороны. А можно и просто поржать, как грызутся вчерашние собутыльники.

Источник: Лена Миро



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