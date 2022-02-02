В Иране приговорили к смертной казни двух представителей ЛГБТ

В Иране Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади были приговорены к повешению, их обвинили в гомосексуализме, информирует Daily Mail.

Нетрадиционная ориентация в Иране является противозаконной и карается высшей мерой наказания. «Приговор был приведен в силу в тюрьме города Мараге, который расположен в пятистах километрах от Тегерана. Ожидая решения суда, мужчины шесть лет провели в камере смертников», – пишет Фокус.ua.

Ранее сообщалось, что в городе Казерун в Иране повесили 31-летнего иранца, которого обвинили в гомосексуализме.