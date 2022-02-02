В Пентагоне заявили о непричастности к публикации ответов США в Pais

США не публиковали свой ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя появление материала в испанской газете Pais.

«США со своей стороны не публиковали ответ», – сказал Кирби в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.

Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию, также от комментариев отказались в НАТО.