Пьяный мужчина в Нижнем Тагиле прокатил детей на снегокате за машиной

В Нижнем Тагиле задержан 35-летний мужчина, который пьяным сел за руль и решил развлечь себя и детей, катая их на снегокате, прикрепленном к машине.

Маленьких детей он возил по улицам частного сектора. За подобные развлечения ему грозят штрафы и лишение прав, а семьей теперь займутся полицейские из ПДН.

«Мужчина пояснил, что, катая своих детей таким способом, он не видит никакой опасности. При общении с мужчиной автоинспекторы заподозрили, что он находится в нетрезвом состоянии, и предложили водителю пройти освидетельствование», – передает Е1 со ссылкой на ГИБДД по региону.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле задержали мужчину за отсутствие маски. Когда он попытался пройти к своему автомобилю за документами, где оставался его двухлетний ребенок, полицейские скрутили его и посадили в служебную машину. Ребенок сидел один в салоне почти час пока за ним не приехала мать.