 

Канада переместила в западные регионы Украины часть своих военных инструкторов

02.02.2022, 19:14, Новости дня
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Подполковник Люк-Фредерик Гильберт сообщил о передислокации 60 военнослужащих из пяти мест дислокации – Одессы, поселка Старе Киевской области, Николаева, Десны и Борисполя на новые базы к западу от реки Днепр. Военнослужащие, которых коснулось распоряжение о переезде, возобновят обучение украинских военных в других регионах Украины.

Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев отмечала, что перемещение инструкторов осуществляется в целях их безопасности, однако подробностей не сообщала.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

1 февраля правительство Канады призвало своих граждан покинуть Украину и избегать поездок в страну из-за угрозы возможного российского вторжения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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