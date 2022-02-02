“Гибкая мама”, “Шею хоть не свернула?” Леди Гага в лосинах показала стойку на голове
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“Перекатываюсь в понедельник как…”, – подписала она публикацию, к которой добавила эмодзи в виде рокерского жеста.
Фото певицы собрало больше 880 тыс. лайков в соцсети.
“Гибкая мама”, – прокомментировала apoyourfav.
“Шею хоть не свернула?” – поинтересовался пользователь prettylgagas.
“Невероятно”, – написала alexandriaeirika.
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Контекст:
Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.
Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих “платиновый” статус ее альбомов.
В мае 2021 года певица в документальном фильме “Я, которого ты не видишь”, посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 2005 году, когда ей было 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.
24 ноября 2021 года в мировой прокат вышел фильм британского режиссера Ридли Скотта “Дом Гуччи”, в котором Леди Гага исполнила главную роль.
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