“Всем блинчикам блинчики”, “Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта”. Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом

Для приготовления теста понадобится:

2 яйца;

150 г муки;

2 ст. л сахара;

1ч. л. ванильного сахара;

щепотка соли;

2 ст. л. растительного масла;

500 мл теплого молока.

Для начинки:

500 г творога;

2 яйца;

сахар – по вкусу;

20 г ванильного сахара;

изюм – по вкусу.

Венчиком смешиваем в емкости яйца, щепотку соли, сахар, ванильный сахар, растительное масло, добавляем муку, вливаем теплое молоко и перемешиваем. Готовое тесто оставляем на 15 минут, а тем временем готовим начинку. Для этого смешиваем два желтка с творогом, добавляем сахар по вкусу и ванильный сахар и все измельчаем блендером. Белки нужно взбить до пышности отдельно, а затем добавить в творожную массу и аккуратно перемешать.

Блины жарятся на разогретой сковородке на сильном огне. Подрумянившиеся с двух сторон блины выкладываем на тарелку и накрываем крышкой, чтобы смягчить края.

На остывший блин выкладываем начинку, складываем его в виде конверта и перекладываем на смазанную сливочным маслом форму для выпекания. Сверху блины также необходимо смазать сливочным маслом.

Выпекаем 20 минут в разогретой до 180 °С духовке.

“Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта”, – прокомментировали видео зрители.

“Блин, блинчики – всем блинчикам блинчики”, – написали фолловеры.

ВИДЕОВидео: Alina FooDee / YouTube

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