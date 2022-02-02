 

“Всем блинчикам блинчики”, “Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта”. Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом

02.02.2022, 19:14, Новости дня
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Для приготовления теста понадобится:

2 яйца; 
150 г муки; 
2 ст. л сахара; 
1ч. л. ванильного сахара; 
щепотка соли; 
2 ст. л. растительного масла; 
500 мл теплого молока. 

Для начинки: 

500 г творога; 
2 яйца; 
сахар – по вкусу; 
20 г ванильного сахара; 
изюм – по вкусу.

Венчиком смешиваем в емкости яйца, щепотку соли, сахар, ванильный сахар, растительное масло, добавляем муку, вливаем теплое молоко и перемешиваем. Готовое тесто оставляем на 15 минут, а тем временем готовим начинку. Для этого смешиваем два желтка с творогом, добавляем сахар по вкусу и ванильный сахар и все измельчаем блендером. Белки нужно взбить до пышности отдельно, а затем добавить в творожную массу и аккуратно перемешать.

Блины жарятся на разогретой сковородке на сильном огне. Подрумянившиеся с двух сторон блины выкладываем на тарелку и накрываем крышкой, чтобы смягчить края. 

На остывший блин выкладываем начинку, складываем его в виде конверта и перекладываем на смазанную сливочным маслом форму для выпекания. Сверху блины также необходимо смазать сливочным маслом. 

Выпекаем 20 минут в разогретой до 180 °С духовке.

“Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта”, – прокомментировали видео зрители.

“Блин, блинчики – всем блинчикам блинчики”, – написали фолловеры.

ВИДЕОВидео: Alina FooDee / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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