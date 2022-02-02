“Всем блинчикам блинчики”, “Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта”. Кулинарный блогер показала, как готовить блины с творогом
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Для приготовления теста понадобится:
2 яйца;
150 г муки;
2 ст. л сахара;
1ч. л. ванильного сахара;
щепотка соли;
2 ст. л. растительного масла;
500 мл теплого молока.
Для начинки:
500 г творога;
2 яйца;
сахар – по вкусу;
20 г ванильного сахара;
изюм – по вкусу.
Венчиком смешиваем в емкости яйца, щепотку соли, сахар, ванильный сахар, растительное масло, добавляем муку, вливаем теплое молоко и перемешиваем. Готовое тесто оставляем на 15 минут, а тем временем готовим начинку. Для этого смешиваем два желтка с творогом, добавляем сахар по вкусу и ванильный сахар и все измельчаем блендером. Белки нужно взбить до пышности отдельно, а затем добавить в творожную массу и аккуратно перемешать.
Блины жарятся на разогретой сковородке на сильном огне. Подрумянившиеся с двух сторон блины выкладываем на тарелку и накрываем крышкой, чтобы смягчить края.
На остывший блин выкладываем начинку, складываем его в виде конверта и перекладываем на смазанную сливочным маслом форму для выпекания. Сверху блины также необходимо смазать сливочным маслом.
Выпекаем 20 минут в разогретой до 180 °С духовке.
“Жизнь никогда не будет прежней после этого рецепта”, – прокомментировали видео зрители.
“Блин, блинчики – всем блинчикам блинчики”, – написали фолловеры.
ВИДЕОВидео: Alina FooDee / YouTube
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