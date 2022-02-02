Намечается отмена двойной закладной для клиентов квартир

Клиентов квартир в новостройках освободят от переплат по ипотеке, отменив двойное подписание закладной по кредиту до и впоследствии оформления права принадлежности на жилплощадь. В данный момент это приводит к повторным затратам на оценку квартир, а при изменении цены объекта — к оформлению вспомогательного залога или же увеличению ставки по кредиту, сообщают «Известия».

В ноябре в Госдуму намечается привнести законопроект, созданный Минфином и предусматривающий отмену решения соглашения по кредиту при оформлении права принадлежности на жилплощадь в новостройке. Сейчас банки вправе настоятельно просить от дольщиков подписывать закладную при приобретению жилплощади на рубеже постройки по соглашению долевой роли и впоследствии ввода жилища в использование при оформлении жилплощади в имущество, информирует novopages.ru

Зам. начальника ипотечного департамента федеральной фирмы «Этажи» Елизавета Решетникова что, собственно предполагается, мол обновленный порядок позволит всем клиентам оформлять закладную на рубеже приобретения жилплощади по соглашению долевого участия, а впоследствии оформления её в имущество конфигурации перемены произойдут механически. Как считает специалист ипотечного рынка Андрей Бархота, эти конфигурации обязаны увеличить притягательность покупки строящихся квартир с новым внедрением ипотеки.