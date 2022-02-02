 

Автоаксессуары, которые неохотно остались в прошлом

02.02.2022, 19:10, Разное
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На первом месте оказался чехол на рычаг передач, который использовали для придания индивидуальности салону. Среди любимых вещиц оказались и подвески для заднего зеркала, к примеру, кубики. Также раньше водители любили маленькие игрушки спереди.
Еще один “тренд” 90-х – пластиковая крышка для фар, которая до сих пор повсеместно используется. Чехлы для сидения из деревянных шариков тоже ушли в прошлое.

Как информирует 15-news.ru, в советское время автомобилисты устанавливали на заднее стекло пластиковую накладку из ровных брусков – отсыл к Lamborghini Miura 1965 г.

И последнее – коллекции кассет, на которые записывали музыку водители.



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