Мнение: Прибалтийский плацдарм НАТО

Прибалтийский плацдарм НАТО

На протяжении 30 лет после уничтожения СССР Запад закрывал и закрывает глаза на притеснения «неграждан», реабилитацию нацизма и коллаборационизма, а также периодически присылал в прибалтийские лимитрофы своих граждан в качестве «президентов». Задача была простой – зафиксировать подобную роль и внутреннее устройство лимитрофов на этапе внутренней слабости России, чтобы в перспективе использовать их, когда Россия сможет наконец обратиться к вопросам внешней политики и обеспечения защиты своих собственных границ.

Это, собственно, и начало происходить уже в середине «нулевых» по мере того, как Россия стала все активнее обращаться к вопросам внешней политики, в особенности после Мюнхенской речи Путина, которая подняла вопросы, связанные с многополярностью. Градус антироссийских действий в прибалтийских лимитрофах начал активно повышаться – как во внутренней, так и во внешней политике.

Демонстративный демонтаж Бронзового солдата, интенсификация неонацистских шествий, актуализации темы «нападения России на Прибалтику» начали подготавливать почву к военному освоению прибалтийских лимитрофов контролируемым США альянсом, в который они были включены в 2004-м году, как обычно игнорируя те устные заверения о не расширении НАТО на восток, которые давались западными дипломатами Горбачеву и Шеварднадзе в 1989–1991 годах.

С принятием Прибалтики в НАТО альянс наиболее близко подобрался к стратегическим центрам России. На этой территории начали все более интенсивно проводиться военные учения с легендами в духе «отражение агрессии России» или «подавления восстания русских жителей Прибалтики». Уже тогда никто особо не скрывал, против кого осуществляется военное освоение Прибалтики. В 2010-х годах на первый план была выведена линия «отражения российского вторжения в Прибалтику», хотя Россия даже не содержала на этом направлении сколь-нибудь существенных сил, необходимых для решения такой задачи, даже без оглядки на 5-ю статью устава НАТО.

Нелепость этого предлога никого не останавливала – учений становилось все больше, ротация контингента НАТО все интенсивнее, а военные игры (вроде проводимых на авиабазе Рамштайн) показывали проблемы при реальном столкновении сил НАТО и РФ на территории Прибалтики. «Синие» чаще всего проигрывали «красным». Это использовалось как аргумент для дальнейшего наращивания сил альянса (ведь текущих же по результатам игр недостаточно!), а когда Россия начала наконец реагировать на культивируемую США и НАТО угрозу, это подавали как доказательство «агрессивных намерений России», хотя, в сухом остатке, именно альянс НАТО с 1991 года последовательно и целенаправленно приближался к границам с Россией.

С середины 2010-х годов последовательно растет военный бюджет США, а внутри этого бюджета набухают статьи с ассигнованиями на противодействие России, где важную роль играли вложения в вооружение Польши и Прибалтики, а также поддержка квази-нацистского режима на Украине, который должен был обеспечивать поддержку перманентного военного конфликта на Донбассе. При этом сама Прибалтика могла также выступать дополнительной подпоркой для поддержки киевского режима, что в 2022-м году и вовсе выльется в открытые поставки американских ПТРК и ПЗРК через Прибалтику на Украину.

В итоге, к 2022-му году мы имеем на территории Прибалтики 3 максимально антироссийских и русофобских режима, которые осуществляют политику сегрегации в отношении русских и русскоязычных на своей территории, осуществляют политику реабилитации нацизма и коллаборационизма и предоставляют свою территорию для действий враждебного России военно-политического блока. С точки зрения США и НАТО, прибалтийские лимитрофы предоставляют свою территорию в качестве плацдарма для действий против России и реализации стратегии «сдерживания России» в рамках создаваемого «санитарного кордона», куда помимо Прибалтики входят Польша, Чехия, Румыния, Украина, Грузия и куда пытались или пытаются втянуть Швецию, Финляндию, Молдавию и Белоруссию.

В рамках моделирования сценариев «холодной» или «горячей войны» против России, территория Прибалтики предназначена для действий нескольких батальонно-тактических групп стран НАТО, которые, действуя совместно с вооружаемыми США местными силами, должны выступать против армий РФ и Белоруссии в различных ситуациях оборонительного и наступательного характера. Чаще всего обыгрывается сценарий борьбы за «польский коридор», который с одной стороны соединяет Польшу с Прибалтикой, а с другой стороны отрезает Калининград от Белоруссии. Стратеги НАТО предполагают, что в случае военного конфликта ВС РФ будут стремиться к занятию этого коридора, чтобы соединиться с группировкой в Калининграде и отрезать группировку НАТО в Прибалтике.

Поэтому, в рамках озвучивания подобных сценариев, НАТО систематически наращивает свое военное присутствие в Польше – уже сейчас речь идет о развертывании полнокровной бронетанковой бригады армии США в Польше, а также в среднесрочной перспективе развертывание там же десятков тысяч человек «для сдерживания России». В самой Прибалтике продолжает системно увеличиваться контингент войск НАТО на ротационно-постоянной основе, с увеличением числа боевых самолетов, развернутых на территории лимитрофов, поставок ПЗРК, ПТРК и других видов вооружений, обучением местных сил тактике городских боев и подавлению выступлений гражданского населения.

Демографический спад в Прибалтике, массовый отъезд молодежи из страны, потеря транзитных потоков (которые уходят из прибалтийских портов в российские), разрыв экономических связей с Белоруссией и Китаем – все это наносит существенный урон самим лимитрофам. Это является логичным следствием проводимой политики, когда из стран, которые могли выступать нейтральными буферными государствами и зарабатывать на своем геостратегическом положении, делают банальные плацдармы для силовой политики в духе «холодной войны». Но в силу отсутствия какой-либо военно-политической и экономической субъектности у этих стран они являются инструментами других правительств, которые при необходимости заставляют «прибалтийских тигров» действовать даже в ущерб самим себе, как это особо наглядно произошло с Литвой, которая понесла огромные издержки от своего участия в антироссийской, антибелорусской и антикитайской кампаниях, которые даже не она начала.

Соответственно, надо ясно понимать, что Россия имеет на северо-западном направлении 3 враждебных и полностью несубъектных государства, которые прочно вписаны в американскую стратегию антироссийских действий. Эти территории осваивались и будут осваиваться странами НАТО, а при эскалации новой «холодной войны» нельзя исключать, что на этой территории могут появиться позиционные районы ПРО, а также ракеты малой и средней дальности. Добрососедских отношений с этими режимами не будет, потому что в своей основе они для этого не предназначены, что отлично показывает и межвоенный период, и период нацистской оккупации Прибалтики, и, конечно же, период после развала СССР, в особенности после принятия Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Из этого можно сделать простой вывод, что, не контролируя Прибалтику, Россия так или иначе будет вынуждена терпеть там существование различных марионеточных фашистских или полуфашистских государств, поддерживаемых Западом. Это долгосрочная угроза для России – и рано или поздно с ней предстоит что-то делать.

https://katehon.com/ru/article/pribaltiyskiy-placdarm-nato – полностью по ссылке

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