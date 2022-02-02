 

Гурбангулы Бердымухамедов выступит в трех видах спорта на Олимпиаде в Пекине

02.02.2022, 18:51, Разное
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поедет на зимнюю Олимпиаду в составе национальной сборной страны. Глава государства примет участие в соревнованиях по биатлону, скелетону и сноуборду.

Чемпионы страны в этих видах спорта Аштор Казылмансуров, Биштеп Мангалчуванов и Кушук Пердыхасанов не смогли отправиться в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Бердымухамедов, как спортсмен, занявший второе место на национальном первенстве по зимнему многоборью, заменит заболевших соотечественников. Помимо этого, он будет выполнять функции главы олимпийской делегации и знаменосца сборной.

Ожидается, что на открытии игр глава Туркмении проедет по стадиону с флагом страны на своем ахалтекинском скакуне по имени Асланбек. Кандидатура президента была утверждена в прошлую пятницу решением главы национального олимпийского комитета Сердаром Бердымухамедовым.

– Я с детства люблю спорт и делаю зарядку каждый день. Именно поэтому я до сих пор полон сил и работаю по 20 часов в сутки. Для меня большая честь снова представлять нашу страну на международной спортивной арене. Все простые люди страны именем Аллаха умоляли меня поехать в Китай. Из-за своей природной скромности я не смог им отказать и готов выполнить волю великого туркменского народа, — сказал Бердымухамедов.

По информации туркменских СМИ, Бердымухамедов уже приступил к интенсивным тренировкам. Несколько местных бедуинов видели человека, похожего на президента Туркмении, на лыжах и с винтовкой в руках в окрестностях Каракумы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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