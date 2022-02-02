Чем смелее и привлекательнее, тем лучше: модные цвета и идеи для макияжа глаз в 2022 году

Долгое время основными трендами макияжа были спокойствие, естественность, нюдовые оттенки и ничего яркого, кричащего. Как же все меняется! Долгая пандемия буквально заставила людей взбунтоваться и обратиться за новыми впечатлениями к ярким цветам и нестандартным решениям. Многие тренды нового 2022 года будут буквально скопированными из прошлого – 80-х, 90-х и 2000-х, но появится и нечто новенькое. Чем смелее и привлекательнее будет макияж, тем лучше.

Белые стрелки

Этот тренд одновременно необычный, странный, в то же время он спокойный, но сильно обращает на себя внимание! Подумать только: долгими десятилетиями женщины выводили над своими глазками идеальные черные стрелочки, и тут вдруг цвет полярно меняется. Бьюти-эксперты утверждают, что белая подводка выглядит невероятно элегантно, этот цвет делает глаза более распахнутыми и привлекательными. За недавно наступивший 2022 год многие звезды на красной дорожке уже успели “выгулять” свои белые стрелочки и не остались незамеченными.

Что же, этот тренд однозначно новый, интересный, заслуживающий отдельного внимания. На работу каждый день с таким макияжем вряд ли кто-то будет ходить, а вот на встречу с друзьями или на развлекательное мероприятие почему бы и нет!

Пастельные тени

Кажется, к нам возвращается тренд из 80-х. Совсем недавно сложно было предположить, что кто-то выйдет на улицу с голубыми или сиреневыми веками, так как подобный вид макияжа просто канул в Лету. Однако оттуда он вернулся в 2022 году.

Что важно, оттенки, которые стали популярными, одновременно пастельные и привлекающие внимание. Это голубой, лавандовый, желтый, розовый, персиковый и т.д. Подберите цвет, который будет максимально гармонировать с вашими глазами, и вы станете самой модной.

Зеленые тени

Этот оттенок мы решили вынести отдельным пунктом, так как стилисты и визажисты заострили свое внимание именно на нем. Именно все оттенки зеленого станут максимально популярными в 2022 году. Этот цвет был признан самым элегантным и раскрывающим глубину взгляда. Как и с пастельными тонами, для вас важно подобрать тот оттенок зеленого, который подчеркнет красоту именно ваших глаз. Причем выбирать можете не только из нейтральной, землистой палитры – в тренде будут даже самые взрывные цвета.

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Бесконечный блеск и сияние

А теперь нас приветствует всеми любимый тренд из 2000-х – блестки, стразы и глиттеры. Но если в те далекие времена подобными приемами в макияже пользовались только подростки и молодежь, то сегодня они будут актуальны буквально на всех женщинах.

Для выхода в свет вы можете использовать самые крупные стразы – они приклеиваются к векам или крепятся в области бровей. Такие аксессуары сделают образ более праздничным и даже уравновесят ювелирные украшения, которые вы носите. Для более скромных мероприятий можно выбрать глиттер – его наносят чаще всего на подвижное веко, поверх макияжа глаз. Так взгляд становится более привлекательным, а образ – ярким и запоминающимся.

В стиле гранж

Самый бунтарский и яркий вид мейкапа снова вернулся в моду прямиком из 90-х! Будем честными, многие скучали по сочным и выразительным смоки айс, по темным помадам и практически полному отсутствию контуринга, который в совершенстве мало кому удается сделать. В 2022 году вы можете снова обводить черным глаза, создавать различные дымчатые эффекты и выглядеть максимально сногсшибательно.

Что самое интересное, гранж стал более разнообразным в наше время. Теперь нет нужды поддерживать этот стиль только за счет темных цветов. Вполне актуально сделать себе смоки айс яркими цветами или, скажем, пастельными. Также отметим, что гранж в макияже – это не только глаза, но и губы. Вы можете темными оттенками выделить одновременно и то, и другое, а можете сделать акцент на чем-то одном.