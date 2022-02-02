 

Депутат Госдумы назвал самую востребованную профессию в ближайшие пять лет

02.02.2022, 18:38, Новости дня
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Профессия эколога-инженера станет одной из самых востребованных в ближайшее время, сообщил об этом в ходе заседания рабочей группы Совфеда по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности» первый заместитель председателя комитета Госдумы Александр Мажуга («Единая Россия»).

«Во всем мире выстраивается экономика замкнутого цикла. Отходы производства становится новым товаром. Для нашей страны отрасль переработки отходов является новой. Любая новая отрасль требует подготовки специалистов, и формирования научно-технического задела», – приводит его слова пресс-служба партии.

По словам депутата, специалисты из этой области должны обладать широким спектром знаний в области химических технологий, экологии и экономии.

Также он напомнил о Конституции России, где прописана обязанность принимать меры к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Он напомнил и Народной программе «Единой России», которая выделяет экологическое благополучие, а отдельной ключевой задачей значится блок «Экология для жизни».

«Достаточно остро встает вопрос о своевременной подготовке и обеспечению кадрами запуска комплексной системы обращения с отходами I и II классов. <…> В настоящий момент важно пересмотреть подход к подготовке таких кадров, учитывать мнение работодателей при составлении образовательных программ», – подчеркнул депутат.



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