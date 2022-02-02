Пентагон подтвердил планы по переброске военных в Европу

Порядка 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы дополнительно перебрасываем около 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней», – цитирует Кирби ТАСС.

Эти силы передислоцируют в Польшу и Германию, отметил он.

«Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», – приводит слова представителя Пентагона РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу.