 

В Кропивницком произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Есть погибший и пострадавшие

02.02.2022, 18:30, Новости дня
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Общественное отмечает, что пожар начался после взрыва. 

Среди пострадавших двое детей. Это девочки в возрасте восьми и 13 лет, они получили ожоги во время взрыва и были госпитализированы, сообщает вещатель. 

Младшая девочка находится в отделении реанимации областной детской больницы, у нее ожоги 30% поверхности тела, рассказал главврач медучреждения Василий Хорощак. Состояние девочки – средней степени тяжести. О состоянии старшей пока не сообщается. 

По словам начальника ГСЧС в Кировоградской области Виталия Миронюка, третий травмированный – работник аварийной газовой службы, который работал в этом доме. 

 К 17.03 пожар ликвидировали, несущие конструкции дома не повреждены, уточнили в ГСЧС. 

ВИДЕОВидео: Суспільне Кропивницький / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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