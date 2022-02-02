 

Умер звезда сериала “Рабыня Изаура” Исаак Бардавид

02.02.2022, 18:30, Новости дня
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В публикации отмечается, что причиной смерти актера стали осложнения, вызванные хроническим респираторным заболеванием.

“Его легкие были в критическом состоянии, он очень плохо дышал, и скорость оксигенации была очень низкой”, – цитирует издание внука Бардавида.

Контекст:

Исаак Бардавид родился 13 февраля 1931 года. Его карьера на телеэкране длилась более 50 лет. Кроме ролей в сериалах Бардавид озвучивал фильмы для бразильского кинопроката. Его голосом на экране “говорит” Фредди Крюгер – маньяк-убийца из серии фильмов ужасов “Кошмар на улице Вязов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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