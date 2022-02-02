Расходы трафика на видеоигры в РФ выросли примерно на треть

На фоне проблем с карантинами прошлого года резко выросли расходы трафика на видеоигры, говорят эксперты. В РФ пользователи буквально пристрастились к геймингу. Они больше времени играют на своих устройствах, а также загружают все более «тяжеловесные» продукты.

Так, расходы трафика для поддержки консольных и компьютерных игр увеличились на 30-35%. А в секторе мобильного гейминга рост составил 40%.

За 2021 год было только два краткосрочных периода, когда на фоне прошлых месяцев игровой трафик снижался. Впервые это случилось в самом конце лета, а затем еще раз – в декабре. Среди самых популярных в РФ игр специалисты называют Diablo, вслед за которым идут World of Warcraft, а также Call of Duty.