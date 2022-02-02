 

Расходы трафика на видеоигры в РФ выросли примерно на треть

02.02.2022, 18:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фоне проблем с карантинами прошлого года резко выросли расходы трафика на видеоигры, говорят эксперты. В РФ пользователи буквально пристрастились к геймингу. Они больше времени играют на своих устройствах, а также загружают все более «тяжеловесные» продукты.

Так, расходы трафика для поддержки консольных и компьютерных игр увеличились на 30-35%. А в секторе мобильного гейминга рост составил 40%.

За 2021 год было только два краткосрочных периода, когда на фоне прошлых месяцев игровой трафик снижался. Впервые это случилось в самом конце лета, а затем еще раз – в декабре. Среди самых популярных в РФ игр специалисты называют Diablo, вслед за которым идут World of Warcraft, а также Call of Duty.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным по коронавирусу

05.12 / “Мое тело полнее”. Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес

18.07 / Шесть пловцов сборной Польши покинули Олимпиаду в Токио из-за ошибки в заявке

12.02 / ВОЗ рекомендовала вакцину AstraZeneca от COVID-19 взрослым старше 18 лет и пожилым людям

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

23.01 / Tesla обвинила бывшего сотрудника в похищении конфиденциальных данных

07.05 / ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка

17.09 / One Too Many. Урбан и Pink спели дуэтом. Аудио

10.01 / В компании TCL представили новый смартфон с гибким экраном

18.11 / Times – британскому пенсионеру пришлось дважды совершить марафонский велотур, чтобы зафиксировать рекорд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика