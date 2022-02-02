 

Операционная система Windows Vista отмечает 15-летний юбилей

02.02.2022, 18:02, Новости дня
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В конце января операционной системе Windows Vista исполнилось 15 лет. По словам экспертов, данная ОС не обрела настолько высокой популярности, как «семерка» или еще более древняя ХР. Однако Windows Vista также оставила свой след в развитии программного обеспечения.

Поначалу Windows Vista планировали как замену для Windows ХР, которой к моменту выпуска Vista исполнялось уже более пяти лет.

По заявлению разработчиков Vista, на создание данной операционной системы было потрачено 6 млрд американских долларов. Хотя независимые эксперты называют большую сумму – 10 миллиардов.  Известно, что над проектом трудились около 10 тысяч специалистов компании Microsoft. Кстати, это первая операционка, которая могла работать на 64-разрядных процессорах.



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