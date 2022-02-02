 

В Китае научились создавать гибкие и огнестойкие бревна

02.02.2022, 18:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Китае представили технологию древесины, значительно улучшающую качества данного природного материала. На самом деле, у дерева два главных недостатка: оно легко загорается и ломается при сгибании.

И оба эти недостатка китайские специалисты сумели устранить. После обработки получается, на самом деле, некий древесный композит. С одной стороны, он остается естественным экологически чистым материалом. С другой стороны, его практически невозможно поджечь, и он становится весьма гибким и упругим.

Секрет состоит в вымачивании древесины в особом щелочном растворе, говорят разработчики технологии. Кроме прочего, на обработанном таким образом дереве не образуется плесень, и оно не промокает.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Уманский: Украина в декабре окажется под угрозой невыплаты пенсий, и будет огромнейшее искушение включить печатный станок

02.01 / При пожаре в квартире в Великом Новгороде погибли трое детей

04.05 / Белый дом: США не ищут эскалации с Россией, но будут выражать обеспокоенность

18.09 / Гармаш считает ситуацию на Донбассе “гибридной аннексией”

10.06 / Озвучена цена смартфона Moto G Stylus 5G

23.11 / Полицейские в Киеве рассказали, сколько выписали штрафов людям без масок

11.10 / На протестах в Белоруссии задержали свыше 400 человек

09.09 / Алексиевич призывает российскую интеллигенцию «не молчать»

08.01 / Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутник V»

04.12 / Китай захотел усилить сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика