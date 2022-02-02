В Китае научились создавать гибкие и огнестойкие бревна

В Китае представили технологию древесины, значительно улучшающую качества данного природного материала. На самом деле, у дерева два главных недостатка: оно легко загорается и ломается при сгибании.

И оба эти недостатка китайские специалисты сумели устранить. После обработки получается, на самом деле, некий древесный композит. С одной стороны, он остается естественным экологически чистым материалом. С другой стороны, его практически невозможно поджечь, и он становится весьма гибким и упругим.

Секрет состоит в вымачивании древесины в особом щелочном растворе, говорят разработчики технологии. Кроме прочего, на обработанном таким образом дереве не образуется плесень, и оно не промокает.