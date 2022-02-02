Люди застряли на вставшей канатной дороге в Красной Поляне

Остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи произошла из-за скачка напряжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Поступила информация, что (…) в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, проходящей на высоте 900 – 1300 метров над уровнем моря, которой в зимний период пользуются только горнолыжники», – приводит сообщение ТАСС.

К настоящему моменту все пассажиры эвакуированы.

Ранее после массового отключения электричества в Узбекистане спасатели сняли 80 человек с двух канатных дорог в курортной зоне под Ташкентом.