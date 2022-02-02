Белоруссия запретила железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров

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02.02.2022, 17:54, Новости дня
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Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», – приводит слова пресс-секретаря МИД агентство Белта. Решение вступает в силу с 7 февраля.

Ограничения коснулись нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на литовских ж/д станциях.

По словам Глаза, Литва не раз предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не согласилась. Запрет на перевозку введен из-за санкций США, которые стали причиной отказа Литвы сотрудничать с Белоруссией.

При этом в Белоруссии заявили, что «правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны».

Ранее сообщалось, премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Он рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.



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