В Пензе полиция допросила попугая в качестве свидетеля и раскрыла дело

В Пензе завершились следственные действия по делу об ограблении коттеджа в частном секторе города. Главной деталью этого дела стали ключевые свидетельские показания со стороны попугая, присутствовавшего во время ограбления.

Попугай Тошка во время противоправных действий находился в клетке в комнате, где орудовали злоумышленники. Бандиты на глазах пернатого вынесли телевизор, коробку с ювелирными изделиями, сбережения на сумму более 250 тысяч рублей и 2 банки с соленьями. Вернувшаяся с ночного дежурства хозяйка дома вызвала полицию.

По словам пресс-службы пензенской полиции, расследование инцидента продолжалось около двух месяцев, пока капитан полиции Петров во время следственного эксперимента не решил прислушаться к речи попугая. Тошка во время работы следователей на месте преступления начал многократно произносить «Шарлатан, быстрее», чем вызвал интерес у правоохранителя. Оказалось, что кличка «Шарлатан» принадлежит недавно освободившемуся из-под стражи за серию грабежей Всеволоду Хамову. Обыск в его квартире подтвердил версию следователя. Подозреваемый задержан, а его сообщник уже попался в руки правоохранителей по делу о незаконном пуске фейерверков в новогоднюю ночь.

Также в полиции сообщили, что слова попугая будут юридически оформлены как свидетельские показания. Кроме этого, Тошка будет присутствовать на судебных заседаниях по этому делу.

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